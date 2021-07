Magaly Medina responde ataques: “Yo jamás he dicho que me voy del país. Acá hago patria”

Magaly Medina se tomó uno minutos de su programa Magaly Tv, la firme para explicar por qué se solidarizó con Beto Ortiz, quien se mudó a México tras el inicio de una investigación preliminar por sedición en su contra. Asimismo, aprovechó para responder a la ola de ataques que recibe en redes sociales, donde los usuarios le piden que se vaya del país.

“Como me he solidarizado ayer (martes 22 de julio) con Beto Ortiz como comunicadora, como periodista como persona que vive de su expresión y de sus opiniones, (los usuarios en redes dicen) que yo también tendría que irme del país, ¿han visto? Por salud mental yo no entro a Twitter . Si tuviera ganas de pelear entraría a desgastarme mentalmente, pero no es lo mío, solo entro (a Twitter) para leer las noticias”, comentó.

Magaly Medina aclaró a todos los que la critican que ella nunca dijo que se iría del país si Pedro Castillo ganaba la presidencia. Además, aseguró que se quedará trabajando en Perú porque acá tiene trabajo y “hago patria”.

“No solo me lo han pedido a mí, también se lo han pedido a Gisela Valcárcel, pero no se preocupen, no me voy a ir del país. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país. Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes que me digan que me vaya de mi propio país? … Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria . Esa gente que me vaya diciendo que me vaya del país, ¿hacen patria?... Por mí pueden seguir haciendo lo que quieran”, sentenció Magaly Medina.

