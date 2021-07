Fabio Agostini tras ruptura con Paula Manzanal: “No hemos terminado mal”

Luego que Paula Manzanal confirmara el fin de su relación con Fabio Agostini de manera amical y destacara infidelidad, el modelo español se pronunció para dar su versión.

Durante una entrevista con Magaly Medina, el exchico reality, quien vive en España, explicó que la distancia fue la causa de su separación, ya que Paula Manzanal se encuentra en Perú y participando en Reinas del show.

“Es cierto que la distancia es complicada, pero cuando las bases de una relación son fuertes y hay confianza, eso no tendría que ser un problema”, comentó Magaly Medina.

“ Se ha ido enfriando poco a poco sin darnos cuenta por la distancia. Si suponía que solo iba a estar un mes (en Reinas del show) . Yo me alegro por ella y espero que lo gane, pero cada vez hablamos menos. No nos contamos tantas cosas como antes y entre los dos decidimos que esto no siga”, comentó el hermano de Bruno Agostini.

Asimismo, Fabio Agostini aclaró que su ruptura con Paula Manzanal se dio en buenos términos y espera que puedan arreglar las cosas para retomar la relación.

“Nos estamos dando una distancia, creo que es lo mejor ahora mismo. Ahora que regrese a España tal vez arreglemos todas las cosas. Lo bueno es que no hemos terminado mal, tenemos buena comunicación y es una chica fantástica ”, señaló.

Al ser cuestionado por publicar un video con una chica, Fabio Agostini aclaró que la mujer que salió fue una de sus amigas y descartó haberle sido infiel a Paula Manzanal.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.