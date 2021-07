Chino y Nacho: así fue el emotivo regreso del dúo en los Premios Juventud 2021

Chino y Nacho regresaron a la música con un emotivo show que hizo vibrar el escenario de los Premios Juventud 2021. Los cantantes venezolanos estrenaron su nuevo disco titulado Is back, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Durante los cinco minutos del show, el dúo interpretó sus éxitos más populares como “Niña bonita”, “Me voy enamorando” y “Andas en mi cabeza”. Antes de cerrar el concierto, cantaron un tema que está incluido en su nuevo álbum y que es el primero en salir a la luz, “Queriéndote”.

Chyno Miranda solo tuvo movimientos limitados en escena debido a que aún se encuentra en recuperación. Sin embargo, intentaba seguir el ritmo de la música. Mientras que Nacho lo guiaba cuando le tocaba interpretar una parte de la canción.

Las redes sociales se inundaron con cientos de mensajes de los fans de Chino y Nacho, que expresaron su felicidad por el esperado reencuentro de los cantantes.

“Qué emoción volverlos a ver juntos”, “Que ejemplo de amistad, unión y solidaridad”, “Qué alegría volver a verlos juntos son los máximo”, “Que buen regreso”, “Me conmovió muchísimo esto, ver como Nacho cuida a Chyno en toda la presentación”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Chyno Miranda aún padece las secuelas que le dejó una neuropatía periférica y una encefalitis, enfermedades que contrajo luego de superar la COVID-19 en 2020.

Chyno Miranda habla de su recuperación

El vocalista Chyno Miranda publicó un video en el que explica su proceso de recuperación desde que quedó temporalmente paralítico.

“Eso hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis... Tuve mucha depresión, mucha tristeza... Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo, de verdad me sentí muy mal... Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil de verdad, estoy bastante dolido, bastante consternado”, contó el cantante venezolano.

