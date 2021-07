Carlos Galdós: “Los aplausos me importan un rábano”

“Yo quiero regresar cuando todos estemos muy seguros, y podamos estar en aforos más cómodos en todo caso”, dice Carlos Galdós, quien durante el 2020 realizó reuniones con sus seguidores vía Zoom y para fin de mes anuncia uno en formato live stream.

Lo escuchamos a través del hilo telefónico mientras lo oímos, también, compartir con sus tres hijos (de 14, 5 y 3 años), fruto de dos matrimonios.

“Algunas figuras coinciden en que lo más raro de la pandemia es haber experimentado los shows virtuales sin escuchar los aplausos, que es de lo cual, aseguran, se nutren.

Lo más duro de este tiempo ha sido perder a mis seres queridos. Los aplausos me importan un rábano, lo más duro es la vida, eso es realmente duro, lo demás es berrinche. He perdido parientes cercanos y ha sido muy doloroso. Lo demás se hace. O sea, querer hacer las cosas como yo quiero que salgan, y si no salen y no me acomodo es berrinche. La vida es importante, ¿no? Yo, en realidad, encontré en Zoom una herramienta de comunicación. No es fácil acomodarse, pero bueno, hay que hacerlo y punto. No hay mucha historia. Ahí están los recursos, tuve nueve o diez presentaciones que no te podría decir que son un espectáculo, ya que tienen un formato completamente diferente. Lo del Zoom eran encuentros en los que poníamos un tema con la gente y conversábamos, y así hice lo mío”, cuenta.

La llamada con Galdós fue días antes que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Pedro Castillo como presidente. Le preguntamos qué opinaba del panorama. “Somos un país roto, dividido, donde no nos enteramos de lo que le ocurre al que vive al lado, y eso se está reflejando. Entonces, ¿qué es lo que toca? Reflexionar qué país queremos. No es por las puras lo que nos está pasando, no es casual. Hay muchas heridas, somos un país lleno de heridas”.

Sobre el espectáculo “Galdós: 20 años”, asegura que será un detrás de cámaras de sus shows. “Todo es un resumen. La gente dice ‘vamos a ver qué nos contará Galdós ahora’, y lo que yo cuento no es nada. A mí me pasan cosas que les suceden a todos, yo le subo el volumen a la hora de contarlas, las amplifico y de ahí saco también una conclusión, que es lo que hago mucho ahora. De hace cuatro años a la fecha, de pronto entendí que mi búsqueda del show iba por mí. Ahora mi herramienta son mis emociones, es mi mundo interno, y de ahí estoy sacando la materia prima para dar, para seguir dando”.

