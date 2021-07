Andrés Hurtado emocionado tras aparecer en nuevos billetes: “Debí estar en el de 1 millón”

El último jueves 22 de julio, el Banco Central de Reserva anunció la circulación de nuevos billetes que resaltará a personajes peruanos importantes del siglo XX como la cantautora peruana Chabuca Granda y el padre de la astronáutica, Pedro Paulet. Esta noticia fue aprovechada por Andrés Hurtado para lanzar una broma fiel a su estilo.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés compartió una foto donde se ve su rostro en un billete de S/ 100. En la descripción de la publicación, el presentador de televisión agradeció el gesto, pero indició que le hubiera gustado figurar en billete de 1 millón.

“ Quiero agradecer al Banco Central de Reserva por este magnánimo gesto… Aunque, sinceramente, debí estar en el billete de 1 millón ”, bromeó el papá de Josetty Hurtado.

Andrés Hurtado emocionado tras aparecer en nuevos billetes. Foto: captura Instagram

Los seguidores de Andrés Hurtado tomaron con humor el post del conductor y destacaron su sarcasmo.

“Me gusta el ego bien, chicas no envidien. ‘Chibolín’ me hace reír”, Se imaginan que tu amigo te deba S/ 100 y le dices: ‘Oye, págame mi Chibolin’”, “Más devaluado que el programa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al presentador.

Andrés Hurtado revela que sus hijas ven a Magaly Medina como una madre

Durante una conversación con Dalia Durán, Andrés Hurtado dejó en claro que no es amigo de Magaly Medina, pero está agradecida con ella por todo el apoyo brindado hacia sus hijas, quienes la ven como a una madre.

“No llevo una relación amical, no me ata nada a Magaly, pero al tocar un tema tan delicado como el tuyo (en referencia a Dalia Durán), ya no se convierte en un programa de espectáculos, sino se convierte ella en una madre. Magaly Medina se convirtió en una madre protectora tuya. No se lo quise decir en su programa, porque no venía al caso, pero Dios es testigo, que aunque no lo creas, mis hijas también la ven como una madre protectora... Yo estaba mal de los pulmones y ella sacó un reportaje dándome fuerza”, comentó en Porque hoy es sábado con Andrés.

Andrés Hurtado elogió el trabajo del programa de Magaly Medina. Foto: Instagram / difusión

