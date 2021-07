Ana Bárbara asegura que ya tiene armado su testamento

Ana Bárbara, reconocida cantautora mexicana, sorprendió a los televidentes del programa Hoy al revelar que tiene preparado su testamento y la canción que cantarán el día de su funeral.

La artista fue interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios reporteros para que responda una rueda de preguntas. En un determinado momento, para sorpresa de todos, la cantante terminó por asegurar que ya tiene todo listo para el día de su muerte y hasta reveló que ha compuesto un tema para dicha ocasión.

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana, entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, se le escuchó decir a la artista para las cámaras de Hoy.

“Nadie sabe cuándo va a pasar, así que por si las dudas ya lo tengo hecho (el testamento)”, añadió Ana Bárbara.

Sin embargo, la artista dejó claro que solo es una medida preventiva, ya que evidentemente espera tener muchos años más de vida para disfrutar al lado de sus hijos. “Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”, aseveró.

A modo de broma, la cantante se atrevió a hacerle una petición a su hijo José Emilio, quien estaba con ella en el aeropuerto. “Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas, ¿ok?”, le dijo al joven.

Ante la duda por su estado de salud o alguna complicación por la cual la artista haya decidido adelantarse a una decisión tan delicada, la mexicano aseguró que no tiene problemas. “Todo está muy bien. La verdad es que sí he estado muy atenta en esto. No soy pesimista, pero con esta pandemia nunca sabes cuándo te va a pasar”, finalizó.

