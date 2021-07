Paula Manzanal anuncia ruptura con Fabio Agostini: “He decidido enfocarme en mi trabajo”

Paula Manzanal aprovechó su visita al programa América Hoy para anunciar su ruptura con Fabio Agostini luego de algunos meses de romance. La modelo aseguró que la distancia le jugó una mala pasada y no descarta retomar su vínculo con el español más adelante.

“Es complicada la distancia, en realidad, pensé que me quedaría solo un mes en Perú, ya voy casi en la quinta semana y he decidido enfocarme en mi trabajo, en mis proyectos, en Reinas del Show”, comentó la influencer al ser consultada sobre su relación con el ex chico reality.

“Fabio y yo ya no estamos juntos. Lo mejor es en bueno términos, yo a él lo quiero un montón y a su familia también. Era súper reciente lo nuestro, creo que la distancia afectó bastante nuestra relación, hemos decidió no entrar mucho en detalle”, añadió.

La famosa de 27 años ya había revelado algunos problemas en su relación sentimental con Fabio Agostini, debido a que retornó al Perú para participar en Reinas del show, mientras que él se quedó en España.

“Estoy triste, yo no descarto nada en el futuro, pero por ahora deseo enfocarme en mi familia y mi trabajo. Creo que no es feliz para ninguno de los dos, creo que él no quería que termine, pero por ahora creo que es lo más saludable para los dos”, acotó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.