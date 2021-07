Monique Pardo es llevada de emergencias a una clínica local

Monique Pardo, quien sufrió una fuerte caída hace poco más de un mes en El artista del año, tuvo que ser ingresada de emergencia a la clínica San Gabriel debido a complicaciones en su corazón, lo cual ha dejado preocupados a sus familiares y seguidores. Así lo dio a conocer el diario El Popular.

Este jueves 22 de julio, por la tarde, el citado medio detalló que logró obtener una imagen en la que la exvedette aparecía recostada sobre una camilla y con aparatos colocados sobre sus brazos y tobillos sujetándola a la misma.

Monique Pardo en la clínica San Gabriel. Foto: El Popular

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el estado de salud de Monique Pardo, quien acusó de abandono a la producción de El artista del año tras el accidente que tuvo durante la coreografía que realizaba junto a Milett Figueroa.

Monique Pardo amenaza con demandar a Gisela por accidente

A principios de julio, Monique Pardo reveló que estaba considerando entablar una demanda contra Gisela Valcárcel por un millón de dólares porque ninguna persona de su producción se contactó con ella después de su caída en el programa.

“No me abandones, me siento muy triste. Por favor, búscame, comunícate conmigo... Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo... Les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles. Las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme, trabajar”, señaló la intérprete de “Caramelo” a las cámaras de Amor y fuego.

Monique Pardo aseguró que no se encuentra bien de salud debido a su accidente en El artista del año. Foto: Monique Pardo / Gisela Valcárcel / Instagram

