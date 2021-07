Monique Pardo denuncia que Gisela no se preocupa por su salud: “Ni siquiera me ha llamado”

Monique Pardo fue internada de emergencia este último jueves en la clínica San Gabriel debido a complicaciones en su corazón. En la imagen revelada por El Popular, se aprecia a la artista arriba de una camilla siendo sujetada por diversos aparatos para estabilizar su estado de salud.

Ahora, la propia intérprete de “Caramelo” reveló que la causa de su internamiento este jueves se debe a complicaciones que derivan de la caída que sufrió en El artista del año. Aquella vez, la exvedette cayó duramente contra el suelo mientras llevaba a cabo un número de baile.

“Son secuelas de la caída que tuve en el programa de Gisela Valcárcel, son muy dolorosas. Tengo dolor en las costillas, se creyó que era un infarto, pero lo que yo me golpeado es el pecho. Mi corazón está con una insuficiencia cardíaca que yo no tenía, he bajado cuatro kilos de peso, todo eso es producto de la caída”, indicó para El Popular.

Monique Pardo

Tal como ya lo había hecho un par de semanas atrás, Monique Pardo denunció que Gisela Valcárcel sigue sin preocuparse en nada por su salud a pesar de haber hecho pública sus dolencias. De igual forma, la popular artista nacional reconoció que sigue esperando que la conductora aún la llame para conocer su situación.

“Ese comportamiento es incomprensible de una persona que habla del bien y de Jesús. Le he rogado, pero ella ni siquiera me ha llamado, cuándo tocarás mi puerta. No tengo por qué rebajarme ni humillarme porque yo quería a Gisela, yo fui con mucho a su programa, la cosa ha sido bastante fuerte. A mí me llamó la misma Gisela”, sentenció.

