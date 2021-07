Mario Hart reflexiona tras vacunación de su madre: “No se puede bajar la guardia”

Los personajes del espectáculo se han sumado a la campaña masiva de vacunación contra el nuevo coronavirus que viene realizando el gobierno. Por ello, a través de las redes sociales, artistas como Jimmy Santy, Monique Pardo, Fernando Armas, entre otros, han hecho un llamado a la población, luego de aplicarse sus dosis respectivas.

Ahora, fue el turno de la mamá de Mario Hart, quien recientemente recibió la segunda inyección de la vacuna contra la COVID-19. El piloto no dudó en grabar este momento, a pesar de los nervios de su madre, para luego compartirlo con sus miles de seguidores mediante las plataformas digitales.

Luego de ello, el chico reality declaró para las cámaras del bloque de espectáculos de Primera Edición que se mostró muy tranquilo con la inmunización a Milagros del Águila, su madre.

“La primera le dolió. Salió casi sin brazo. Ahora no le dolió, espero que igual me pase a mí. Lo importante es que el líquido entre y te proteja. Gracias a Dios recibió su segunda dosis, un poco más tranquilo, pero eso no quita que seamos conscientes de que hay que seguir manteniendo un cuidado”, indicó.

Luego, Hart afirmó que las medidas de protección contra este virus deben continuar. Asimismo, reveló que espera con ansias su turno, lo cual podría darse a partir del mes de agosto que es cuando le tocará a la población mayor de 30 años.

“Siempre es un alivio que tus padres puedan estar vacunados contra este maldito virus, pero no se puede bajar la guardia, así que ha seguir cuidándose. Ya llegará el turno para los treintones”, finalizó.

