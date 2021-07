Jason Quettel, de cantante de buses a artista firmado por un sello internacional

Hace tres años, el joven cantautor venezolano Jason Quettel llegó a nuestro país junto a su familia, debido a la situación social y económica de su país natal.

Ya en Lima empezó a cantar en el transporte público y en las calles para ayudar a su familia; sin imaginar que un cazatalentos de la disquera internacional Venmusic lo descubrió y decidió apostar por su talento.

“Mis papás vendieron su auto, que era lo único que nos quedaba, llegamos a Lima por tierra. Ha sido duro empezar de cero, pero sé que Dios nos tiene preparado algo mejor, la música es mi vida, quiero dejar mi corazón en cada canción”, afirmó Jason, que ha lanzado su más reciente single y video titulado “Del amor no se vive”, una canción de corte urbano que muestra el talento musical de este joven cantante.

Jason ha firmado un contrato de representación con Venmusic Gruop, disquera que se encargará de mostrar su talento a toda Latinoamérica. El cantante creció soñando en convertirse en un gran artista, estudió música en el conservatorio de Venezuela, toca el piano, la guitarra y además es compositor.

Su primer single fue la balada de corte pop urbano “Eres”, cuyo videoclip está disponible en su canal de YouTube. Con la salida de su nueva canción “Del amor no se vive”, Jason confía en ingresar con fuerza a la escena musical peruana y posteriormente ser conocido a nivel internacional.

“Cuando llegué a Perú tuve que dejar la música a un lado para buscar un trabajo formal, me costó encontrarlo ya que era menor de edad en ese entonces, fui humillado por mis propios jefes solamente por ser venezolano. Un amigo me animó a cantar en los buses y yo tenía pánico de hacerlo, pero un día al salir del trabajo mi hermano me convenció de dar ese paso y lo hice durante casi medio año”, cuenta Quettel.

“No fue fácil todo el camino que pasé y los obstáculos que superé para hacer realidad mi sueño y lo estoy logrando, hay que luchar siempre por eso”, añade Jason.

