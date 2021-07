Andrea San Martín reacomoda su departamento para vivir con Sebastián Lizarzaburu

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu están más enamorados que nunca y lo demostraron compartiendo detalles de su convivencia para la pantallas de Magaly TV, la firme.

Andrea y Sebastián, quienes protagonizaron en su momento una de las relaciones más tóxicas de la pantalla chica, han retomado su relación y ya conviven junto a las hijas de ambos.

La ex chica reality aseguró que de a pocos van reacomodando todo para la cómoda estadía de ina le preguntó por el espacio que tiene Lizarzaburu dentro de su departamento, pues cuando empezaron a convivir este no tenía lugar suficiente para colocar toda su ropa.

La exchica reality aseguró que de a pocos van reacomodando todo para la cómoda estadía de Sebastián.

“De a poquitos (nos vamos acomodando), porque la verdad yo mis ahorritos casi siempre los direcciono a emprendimientos, a negocios, pero al menos el closet ya lo terminé”, sostuvo la modelo.

Para probarlo, San Martín invitó a las cámaras a ingresar hasta su dormitorio, donde efectivamente se ve un armario más organizado y con más espacio destinado a su pareja.

La exparticipante de Bienvenida la tarde aseguró que con mucho esfuerzo está logrando reacomodar su departamento tanto para su dormitorio como el de sus hijas.

“Gracias a Dios me va muy bien, trabajo con muchas marcas en redes sociales, mis emprendimientos van bien, en la tele de vez en cuando tengo oportunidades”, contó Andrea.

Asimismo, compartió con los televidentes un poco sobre el actual negocio de compra y venta que mantiene.

“Mi idea nació en pandemia, cuando mis otros negocios como el spa, las zapatillas y otras cosas que he puesto a lo largo de todos estos años se vieron afectados. Uno no se puede quedar de brazos cruzados, se me ocurrió hacer esto y empecé revendiendo y ahora ya soy importadora directa junto con una socia que ya tiene más de 10 años importando, así empezamos”, relató la modelo.

