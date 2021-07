André Silva: “Las familias se ven como en un espejo con nuestras historias”

Antes del cierre de salas de teatro por la pandemia, André Silva fue dirigido por Roberto Ángeles y dio vida al asesino en serie Roberto Zucco. “La obra en sí misma fue un reto. Fue complicado porque demanda mucho trabajo físico y también canto ahí. Estoy mentalizado en poder llegar al nivel que tuvo la obra, que fue bastante vigorosa, con mucha energía y fuerza emocional”, comenta el actor que por estos días interpreta a ‘León’, la estrella de la cumbia en la telenovela ‘Luz de luna’. “He tenido el privilegio de poder prepararme rodeado de muchos profesionales que están tratando de sacar lo mejor de mí. Estoy recibiendo clases de canto para seguir mejorando”.

La historia logró liderar el horario y tuvo picos de 28 puntos de rating. Sin embargo, Silva sostiene que no coincide con sus colegas de teatro, críticos de los contenidos de señal abierta (algunos cuestionan que no se apueste por producir más ficción peruana, otros cuestionan los guiones). “Yo nunca me he quejado de ningún programa, así sea un reality. Criticar el trabajo de los demás es ir en contra del presentador, de los chicos que salen en la pantalla, pero también de todas las familias que están detrás. Hacer un programa significa mucho esfuerzo y creo que hay que valorar el trabajo que tenemos, estar agradecidos por lo que nos toca y felices por los resultados. Nosotros estamos cuidando cada detalle, no es fácil sacar un proyecto de esta naturaleza donde los personajes cantan, bailan... Lo del público ha sido cuidadosamente realizado con efectos especiales, seguimos manteniendo los protocolos y hemos alcanzado cifras (de rating) que no se veían desde hace tiempo, nos llena de mucho orgullo”.

“El ‘gancho’ es acercar a las familias peruanas”

El actor, también a cargo de la dirección de imagen de Del Barrio, comenta que la telenovela tiene un “claro mensaje” a las familias. “Es de esfuerzo, de sacrificio, que uno tiene que salir adelante sacrificando muchas cosas. ‘León’ es un buen motivador para toda la gente que ama lo que hace y cree en lo que hace. Muchos grupos (de música) en la pandemia, de alguna manera, han sido golpeados duramente, hay que reconocerlo, pero también han encontrado un camino, la digitalización. Está siendo duro, no lo vamos a negar, pero a mí me gusta ver el lado positivo a las cosas”, agrega Silva, quien no descarta seguir en la música. “Sigo preparándome, es la base de todo trabajo”.

Resaltar el vínculo padre e hija es uno de los componentes más importantes, según el actor. “La telenovela está uniendo a las familias peruanas, y muchos de ellos se ven como en un espejo en estas historias que estamos contando. Si bien la pandemia ha sido dura y muchos han perdido a sus seres queridos, lo mejor es recordarlos con amor y que eso se transforme en fortaleza para salir adelante. Eso es algo mágico y lo puede lograr lo que contamos”.

Agrega que la productora no dejará de tocar temas urgentes como la violencia de género. “Michelle Alexander nos tiene acostumbrados a tocar temas que están en la palestra. Tiene claro que su labor no es solo entretener al público, sino utilizar esas historias para ayudar a ser mejores. Tocamos la discriminación, las clases sociales, las diferencias... La violencia de género estuvo presente en ‘La piel de Alicia’ y ahora también. Creo yo que el público va aprendiendo de las cosas buenas, y ve las malas para no repetirlas. El ‘gancho’ es acercar a las familias peruanas”.

