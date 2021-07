Álvaro Soler: “La música ha demostrado ser una gran guía en esta incertidumbre”

Álvaro Soler estuvo casi un año y medio sin lanzar un disco de su autoría. Su alejamiento de la música, tomada por decisión propia, se debió a que necesitaba recuperar espacios personales que había perdido.

Sin embargo, en este 2021 el cantante hispano-alemán de 30 años regresó con un nuevo álbum donde recopila temas que había compuesto durante la pandemia, y otros sacados de su viejo baúl. Magia es el título de este proyecto que lo ha calificado como el mejor, hasta la fecha.

- ¿Por qué escogiste Magia para que sea el nombre de portada principal del álbum? ¿Qué significa para ti?

Para mí, Magia es como un sentimiento tan grande que no nos cabe en palabras. Es importante y necesario, en estos últimos años, mandar un mensaje de esperanza y de apoyo porque muchos lo necesitan. Incluso hasta mí. La música ha demostrado ser una gran guía en esta incertidumbre. Estoy contento de presentar la canción con este mensaje de esperanza y apoyo.

- Dijiste que has experimentado bastante con este disco y la has calificado de “versátil, íntimo y atrevido”, ¿te consideras una persona de riesgos?

Depende de la situación. Sería un riesgo controlado (risas). Me gusta ir hasta el límite, pero tampoco tan a lo extremo. No saltaría de 16 metros de un acantilado.

Así es la portada del nuevo álbum de Álvaro Soler. Foto: Universal Music Group

- Estuviste en pausa por mucho tiempo y la pandemia alargó más este período de ausencia, ¿qué fue lo más complicado de lo vivido en este tiempo?

Fue no ver a mi familia ni tener ese contacto con la gente, mi público. No se pudieron realizar conciertos. Costó no tener esa conexión directa con la gente, que siempre suele estar ahí.

- ¿Algo positivo que rescates?

Al final tuve tiempo para mí. En vez de resolver los problemas de la gente, tuve que resolver los míos. Fue bueno porque nos pusieron el espejo adelante y tuvimos la oportunidad de mejorar cosas, o arreglar cosas que echamos de lado.

- Qué te impulsó a sacar canciones guardadas para incluirlas en Magia

Selecciono mis canciones por el sentimiento que expresan. Intento hacer una canción por cada emoción que siento, para que todo tenga sentido. Me apenó descartar algunas otras. Aunque vendrán más.

- Ahora que en la mayor parte de Latinoamérica ya están autorizando los conciertos presenciales, ¿cuándo te animas en hacer una gira por esta región?

- Personalmente, no he pensado hacer algo en Latinoamérica para este año. Quizá para el que viene. Espero que todo haya mejorado.

- ¿Tuviste la oportunidad de visitar nuestro país en algún momento?

Solo pasé por su aeropuerto (risas), pero sé que eso no cuenta. Pero me encantaría. Tengo amigos allí y ojalá pueda hacerse posible.

El artista español cumple 30 años y lo celebra con este nuevo disco. Foto: Universal Music

