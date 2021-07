Yo soy Chile: ‘Steve Perry’, ganador de la tercera temporada, batalla contra el cáncer

La tercera edición de Yo soy Chile tuvo como ganador a Nicolás Cid, quién encarnó a ‘Steve Perry’ y se llevó los 15 millones de pesos chilenos. El joven imitador superó a ‘Marc Anthony’ y ‘José Feliciano’, quienes consiguieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

Tras este triunfo, Nicolás Cid volvió a la cancha para participar en Yo soy All stars. Sin embargo, su permanencia se vio truncada por su estado de salud. A través de un extenso comunicado en Instagram, el artista chileno relevó que le detectaron cáncer y tiene que ser operado.

En su carta, ‘Steve Perry’ contó que a él le habían detectado la enfermedad durante la competencia de Yo soy Chile. A pesar de la gravedad, el imitador decidió guardar silencio y continuar en el concurso, sin imaginar que se convertiría en el ganador.

“Han sido cuatro meses viviendo esto en silencio. Cuando volvimos del receso del programa, estaba contento, porque me había salvado de un accidente y la pausa ayudó a recomponerme para volver con todo a Yo soy Chile. Pero la vida te pone a prueba y, bueno, al día siguiente, recibo una llamada urgente de la clínica, indicando que la biopsia debía verla urgente con mi médico, ya que el diagnóstico era cáncer , y debía operarme lo antes posible, algo que no fue factible dado que durante la pandemia las cirugías estaban suspendidas para dar prioridad a los pacientes con COVID-19”, contó.

“Con el tiempo aumentaban los síntomas, pero nunca me rendí, solo quería vivir este sueño, el de cualquier artista, el de estar en la tele mostrando tu arte y sin darme cuenta, me convertí en el ganador de la tercera temporada de Yo soy Chile. Algo que me dejó en shock, porque en ese momento, recordé todo lo que había vivido en esos duros meses de ensayos, trabajo, controles médicos, terapias, medicamentos y todo lo que hubo detrás para poder lograrlo”, añadió.

A causa de su enfermedad, Nicolás Cid anunció que se retira de Yo soy All stars, ya que debe operarse e iniciar su tratamiento contra el cáncer.

“ Hoy debo hacerme a un costado, comenzar a bajar las revoluciones gradualmente para concentrarme en este nuevo desafío . El primer paso, suspender mi participación en el programa. El siguiente, liberar esta verdad no sin antes comunicarla a mis más cercanos. Solo lo sabía mi círculo más íntimo. Luego, conectar con la gente que me hizo ganador”, concluyó.

Steve Perry, ganador de la tercera temporada de Yo soy Chile, batalla contra el cáncer. Foto: captura Instagram

