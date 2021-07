Yahaira Plasencia responde a Amy Gutiérrez por criticar su voz: Me falta perfección en todo

Yahaira Plasencia respondió a los comentarios que le lanzó Amy Gutiérrez sobre su desempeño en el canto. La intérprete de “Ulalá” reconoció que le falta estudio y técnica para lograr un rango bien alto y destacado como lo tienen sus otras colegas del género salsa.

Amy Gutiérrez habló de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en un programa transmitido por YouTube y destacó el gran talento de la cantante de “Señor mentira”, mientras que a la expareja de Jefferson Farfán le recomendó trabajar en su voz.

“Yo siento que Daniela vende mucha voz, es más artista vocal. Yahaira Plasencia vende más presencia, ella sabe perfectamente que todavía tiene que reforzar lo vocal . No es mala, es buena, pero siempre es bueno aprender más y lo sabe”, comentó Amy Gutiérrez.

Tras esto, Yahaira Plasencia se mostró agradecida por las críticas de su colega y aseguró que las toma de la mejor manera. Además, reconoció que le falta técnica vocal.

“ Me falta perfección de todo . No es que en el baile sea ‘wow’, en el canto tampoco. Con Amy tengo una buena amistad, todos los consejos que me da, siempre son bienvenidos, ella sabe lo mucho que la quiero y la respeto”, comentó la salsera y descartó algún tipo de enemistad con Gutiérrez.

Yahaira Plasencia fue muy criticada por usar playback durante su presentación en Premios Heat 2021. En una entrevista con Magaly Medina, Sergio George explicó que recurrió a efectos para que la salsera no corra ningún riesgo en vivo.

“Este es un negocio y debes proteger tu inversión. Yo no sabía quién era el sonidista, no sabía si se iba a escuchar bien. Yo quería proyectar a Yahaira como ‘show woman’. Es la primera vez que la están viendo en un show internacional. ¿Y si suelta 50 gallos o si se resbala porque está enfocada en muchas cosas a la misma vez? ¿Qué iba a pasar? Es para proteger a la artista y tomar ese riesgo es innecesario”, señaló.

