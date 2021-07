‘Schmigadoon!’, un viaje musical al amor en los 40

Una pareja en problemas decide darse una oportunidad para revitalizar su relación y emprende un viaje de mochileros, llegando a un pueblo mágico que vive dentro de un musical de los años 40. Tras pensar que se trata de una broma, Josh y Melissa descubren que por más intentos que hagan no pueden salir del lugar a menos que encuentren el amor verdadero.

‘Schmigadoon!’ es la nueva serie musical que estrenó Apple TV (con capítulos nuevos cada viernes) y que cuenta con las actuaciones de Cecily Strong y Keegan-Michael Key en los roles protagónicos. “Lo difícil para mí fue interpretar a un personaje al que no le gustan los musicales, no los entiende, no quiere ser parte de esto, y yo amo los musicales. El reto más grande era el director, que a cada rato gritaba: ‘¡Corten! ¡Deja de mover tu pie! ¡No puedes reír!’ (Risas). Era muy difícil porque hacían estas grandes coreografías delante de nosotros, así que ha sido el reto de actuación más grande que he tenido en mi carrera”, confiesa el actor Keegan Michael-Key en entrevista con La República a través del Zoom.

Para el intérprete de 50 años, ganador del Emmy (Key & Peele), el gran atractivo de la serie “es que tenemos a estas personas y cómo eran retratadas en esa época y, por otro lado, a esta pareja que está atrapada aquí y cómo ven el mundo. A Melissa le gusta porque conoce de musicales, sabe las reglas, pero lanza comentarios de que las mujeres siempre están en una sola dimensión y otras cosas referidas a la mujer que son generacionales y con las que todavía estamos lidiando. Creo que una cosa interesante de la serie es que nos reímos de lo que hacen, pero también nos alertamos de lo peligroso que es la versión que tienen del mundo”.

‘Schmigadoon!’ también habla sobre el miedo al compromiso...

Sí, va más al miedo a lo que te puedes comprometer, de qué estás verdaderamente asustado, te da miedo mostrar tus emociones, tu vulnerabilidad, darte a ti mismo a alguien más. La razón de la falta de compromiso es que algo dentro de ti se resiste y a lo que te resistes es lo que te va a liberar, creo que eso es la clave de todo. El mensaje es sal afuera y da todo de ti, porque de otra forma no podemos llegar a encontrar el verdadero amor.

La serie es un tributo a los musicales de Hollywood de los años 40, ¿tienes algún musical favorito?

Mi favorito es Sweeney Todd, es muy oscuro y hay un sentido de viaje interesante, pero además la música es maravillosa, la canción ‘Pretty Woman’ es una de las letras más hermosas que yo he escuchado en mi vida. Creo que hay algo mágico en esos musicales donde hay un amor no solicitado, que me afecta de forma personal y profunda.

¿Crees que a través del humor clásico se puede hacer humor político?

Un compañero siempre decía: “Mientras puedas hacer algo gracioso hazlo y utiliza lo que sea, sobre todo en este ambiente que vivimos actualmente de ser políticamente correcto”. Este tipo de humor era tan bien tratado en los 40 que creo que si tienes cuidado y eres consciente de lo que estás hablando, haciendo burla o parodia, puedes hacer gracia.

¿Qué te gustaría ver en los nuevos musicales y que perdure en las próximas generaciones?

Creo que antes no había esa tendencia a estar en shock y ahora las personas hacen todo por entrar en shock, pero no necesariamente es inteligente o humorístico. De repente quisiera ver más habilidad como había en los 40, juego de palabras, el viaje en el contenido lírico o los temas, cosas que no se ven. Esa forma todavía está muy pura.

