Ricky Martin promueve vacunación contra la COVID-19: “No se trata de ti, se trata de los demás”

Ricky Martin es una de las estrellas mundialmente conocidas que suele manifestarse ante cualquier eventualidad que sucede. Un claro ejemplo ha sido su más reciente pedido a todos sus seguidores para dejar los estigmas sobre las vacunas contra la COVID-19.

Como se recuerda, desde marzo del 2020 se desató la pandemia en todo el mundo a causa del coronavirus y las vacunas son una gran ayuda en la actualidad para evitar más muertes. No obstante, aún existen personas que se rehúsan a recibir las dosis por miedo, falta de información o porque creen que el medicamente empeorará su salud.

Ante esto, Ricky Martin compartió un potente mensaje desde sus historias de Instagram para invitar a todos sus seguidores a vacunarse sin miedo como un acto de amor a uno mismo y a los demás. Asimismo, pidió que dejen de creer en noticias falsas sobre las inyecciones.

“ Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere . Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate ya”, escribió el reconocido cantante puertorriqueño de 49 años.

Ricky Martin: “Ayuda humanitaria para Cuba ya”

Ricky Martin también se ha sumado a la gran lista de artistas que han pedido la libertad de Cuba, país que vive hace 60 años bajo un régimen comunista.

“Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba ya”, escribió en el cantante en su cuenta de Instagram.

