Renato Cisneros revela que se contagió de coronavirus: “No se fíen”

Renato Cisneros contrajo el coronavirus a poco tiempo de haber recibido la segunda dosis para protegerse de la temida enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Así lo dio a conocer él mismo a través de sus redes sociales este miércoles 21 de julio por la mañana.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el periodista y escritor detalló que afortunadamente solo ha presentado síntomas leves. Asimismo, aprovechó este momento para dirigirse a la población e invocar a los peruanos a continuar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar más contagios.

“Aún vacunado con la primera dosis (y con la segunda recién puesta) he dado positivo para la COVID-19. Los síntomas por ahora solo son molestos. Toca hacer cuarentena, aislado de la familia. No se descuiden, no se fíen. Esto no termina con los pinchazos”, escribió el comunicador peruano radicado en España en la citada publicación.

Renato Cisneros

Junto al texto, Renato Cisneros, autor de libros como La distancia que nos separa, añadió una fotografía suya en la que aparece con una mascarilla y completamente aislado, para así poder proteger a su familia.

Como se recuerda, Cisneros recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 25 de junio y luego publicó una hilarante foto de este momento en sus redes sociales. “Puse esa cara mientras la enfermera me advertía: mejor si no tomas alcohol en dos días”, comentó al lado del post.

Recordemos que las vacunas contra el coronavirus sirven para prevenir muertes y hospitalizaciones causadas por los síntomas graves, más no para evitar el contagio de la enfermedad.

