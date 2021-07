María Grazia Polanco llora al recordar a su padre fallecido: “Es muy difícil de superar”

María Grazia Polanco no pudo evitar conmoverse al hablar de su padre, quien falleció en el mes de mayo tras ser diagnosticado con coronavirus. La cantante de la Orquesta Bembé se quebró frente a las cámaras de En boca de todos.

La intérprete llegó al programa junto con su madre y su hermana para participar de un divertido segmento deportivo con otras figuras de la televisión. Durante su aparición fue sorprendida con un tierno detalle que le hizo recordar a su progenitor.

La producción del espacio de América Televisión le hizo llegar un cuadro con la imagen de Luis Polanco Novoa. “Esta sorpresa es para ti”, dijo Maju Mantilla al ver el obsequio.

María Grazia Polanco expresó su emoción al ver el rostro de padre e indicó que los últimos meses han sido muy difíciles para ella al no tener la compañía de su familiar.

“Mi papá siempre va a ser nuestro ángel, es mi fuerza. Cuando él partió dije ‘voy a cargar con mi dolor y voy a avanzar’, pero pasan los días y más lo extraño, más acepto que no está. Esa desprotección que siento a raíz de que no está, es muy difícil de superar, pero si algo me tiene fuerte y me hace avanzar, es saber lo orgulloso que él estaba de mí”, dijo.

La vocalista de la Orquesta Bembé participó de la última edición de El artista del año, pero fue eliminada el sábado 22 de mayo. Al abandonar la competencia, María Grazia Polanco dejó un mensaje en redes sociales.

“Ha sido lo más lindo que me ha tocado vivir en este tiempo tan complicado. Me quedo con esta maravillosa experiencia”, escribió en Instagram.

