Magaly Medina resaltó el trabajo que realiza Natalie Vértiz a semanas de dar a luz

La figura de ATV, Magaly Medina halagó el trabajo que realiza Natalie Vértiz a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo. Asimismo, la conductora la describió como una mamá moderna y empoderada.

Al inicio de su programa, Medina también habló del embarazó de Maricarmen Marin y sobre la respuesta de Jeanette Enmanuel al llamar a su hija “princesita”. Ante ello, Magaly tomó la misma opinión de la creadora de Santa Natura y expresó que “estamos en una época diferente”.

Después de mencionar ese tema, la conductora se refirió a Natalie como una mujer empoderada. “Ella es una mamá moderna que trabaja, hace entrevistas, que sale luciendo su pancita. A ella no le he visto estar cambiando pañales en televisión o dar clases de cómo hacer el biberón”, expresó.

También añadió: “Ella lo que está haciendo es lo que hace cualquier mujer embarazada, porque estar embarazada no es una enfermedad tampoco… Sale así luciendo su panza, haciendo las cosas de la casa, haciendo ejercicio, haciendo vida sana, haciendo sus anuncios, trabajando en sus redes sociales y en su salón de belleza”.

La conductora de Magaly TV, la firme concluyó: “Me encanta la diferencia sobre cómo tratan (a una mamá) en un programa de la mañana y cómo es una mujer moderna que se desempeña en el día a día... Natalie está a un mes de dar a luz y no está: ‘¡Miren lo que me han regalado¡' Está haciendo su chamba, no deja de trabajar y no está tratando de que la traten bonito solo porque lleva a un ser en su vientre”.

