Magaly Medina a Gisela Valcárcel por supuesto favoritismo por Korina: “Que gane la mejor”

Magaly Medina no fue ajena a la polémica que se viene desatando en Reinas del show, programa conducido por Gisela Valcárcel, quien supuestamente tiene a Korina Rivadeneira como favorita para que gane la competencia.

Como se recuerda, Erick Elera cuestionó al reality por ponerle trabas a Allison Pastor para que no ofrezca una buena presentación. Tras esto, la conductora de Magaly Tv, la firme dio su punto de vista y defendió a la pareja de conocido actor.

“Entonces, cuando tiene la producción predilección a que gane alguien a la otra rival que podría hacerle sombra... le ponen todo tipo de trabas para que no opaque a la favorita. Eso no es así. En una competencia limpia se deja a las favoritas, 2, 3, 4, todas, las mejores, den lo mejor en la pista”, señaló.

Asimismo, Magaly Medina se dirigió a Gisela Valcárcel y le pidió que deje su favoritismo, ya que en su programa debería primar el talento.

“Un concurso de canto es para que gane la mejor, no la que le guste a la conductora del programa. .. los demás están para hacer el show... Las que realmente tienen talento para el baile son Allison y Korina. Gise, deja que gane la mejor”, indicó.

Allison Pastor denuncia malos tratos en Reinas del show

Allison Pastor se presentó en América hoy para contar que viene recibiendo una serie de maltratos por parte de la producción de Reinas del show, luego de que Erick Elera hiciera público las trabas que le ponen a la bailarina en el reality.

“Cada chica tiene sus armas para salir a la pista y me prohibieron hacerme cualquier tipo de peinado... Yo muy contenta de estar en Reinas del show, es un honor, pero me acerqué al vestuario y Mariotti (jefa de vestuario) me dice: ‘Allison, no puedes hacerte ningún peinado porque no eres conocida y a la gente no le va a gustar’. Solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.