Luciana Fuster sufrió fuerte lesión en EGG: “Estuve una hora en la ambulancia”

Durante la última edición de Esto es guerra, martes 20 de julio, Luciana Fuster asustó a todos los que estaban presentes en el set tras sufrir una fuerte lesión en la pierna, malestar que la obligó a abandonar inmediatamente el programa para ser atendida por los paramédicos.

Ante esto, la joven modelo se pronunció desde sus historias de Instagram para comunicar a sus seguidores sobre su estado de salud y qué fue lo que realmente pasó. La chica reality explicó que se lastimó durante una competencia y que se tiró al piso a llorar por la intensidad del dolor. Además, indicó que tuvo que ser atendida en una ambulancia, donde permaneció una hora.

“Me estiré acá (la pierna), no saben cómo me duele. Cuando arrancamos el programa en piques sentí un tirón en la primera vez, pero como me hicieron correr dos veces la segunda no la soporté y me tiré al suelo, a llorar por el dolor ”, comentó Luciana Fuster.

“Horrible, me han puesto una inyección, hielo y he estado ahí como una hora echada en la ambulancia que me han intentado doblar las rodillas. Me duele”, agregó la integrante de Esto es guerra.

Luciana Fuster pensó que tenía COVID-19

Desde sus redes sociales, Luciana Fuster contó que pasó un tremendo susto al pensar que se había contagiado nuevamente con la COVID-19. Sin embargo, y tras salir negativa en su prueba, la modelo indicó que su malestar se debió a su mala alimentación.

“Hoy temprano (martes 20 de julio), me sentía muy mal, en la madrugada me levanté como tres veces con dolor de estómago, pero horrible, en la mañana tenía calentura, estaba con escalofríos, súper mal. Se me pasaron (los síntomas) y ahorita vinieron a hacerme la prueba, y (salió) negativo”, contó.

“Están en lo cierto todos los que me dicen que me está pasando factura comer tan mal. Ayer (lunes 19 de julio), comí salchicha huachana, me comí un choripán, una caja de Besos de moza yo sola, una chocoteja, gomitas de gusanitos y dos chocolates diferentes”, añadió la modelo.

