Leslie Moscoso a Allison Pastor por reclamos en Reinas del show: “No hay que victimizarse”

Hace unos días, Allison Pastor aseguró que recibió malos tratos de la producción de Reinas del show, lo cual sorprendió al público y a todas las figuras de América TV. Ante dicho suceso, las demás participantes del concurso de baile salieron a pronunciarse, entre ellas Leslie Moscoso.

Durante una nota emitida por el magazine América hoy, la actriz cómica le aconsejó a su contrincante que no se victimice y se enfoque solo en dar lo mejor de sí misma en el escenario.

“Si tú quieres algo, lo pides y te lo dan. Quieres un trampolín, te dan un trampolín. (…) No hay que victimizarse, chicas. Esos papeles de ‘Yo sufro y no me dieron, etc.’, no. Esfuércense”, aseveró.

Asimismo, Leslie Moscoso cuestionó a Allison Pastor por haber dicho que no le dejaban llevar los looks que ella quería en Reinas del show. “Yo no voy a peinarme como a mí se me dé la gana. Se plantea según tu performance, según tu musical”, comentó.

¿Qué dijo Allison Pastor sobre la producción de Reinas del show?

Según Allison Pastor, la producción de Reinas del show no la dejaba peinarse como deseaba porque no era una persona famosa. La joven hizo público este hecho en América hoy.

“Cada chica tiene sus armas para salir a la pista y me prohibieron hacerme cualquier tipo de peinado... Yo súper contenta de estar en Reinas del Show, es un honor, pero me acerqué a vestuario y Mariotti ( jefa de vestuario) me dice: ‘Allison, no puedes hacerte ningún peinado porque no eres conocida y a la gente no le va a gustar’”, detalló la esposa de Erick Elera.

