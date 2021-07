La voz Perú: usuarios critican resultados de la batalla de Luz Merly vs. Carmen Marina

En la reciente edición de La voz Perú, Luz Merly y Carmen Marina se midieron en una reñida batalla donde interpretaron el tema “Lejos de ti”. Su sorprendente presentación puso en apuros a Eva Ayllón, quien en un inicio no sabía a cual de las dos participantes elegir.

Sin embargo, optó por Carmen Marina para como la participante que seguiría en competencia. Esta decisión no fue respaldada por muchos seguidores del programa, quienes expresaron su inconformidad con los resultados del mencionado duelo en las redes sociales .

“Espero que Merly no se desanime. Después de todo, su audición fue la más viral de todas las de esta temporada de lejos”, “Me gustó más Luz Merly, me parece que en algunas batallas se está desechando mucho talento”, “Luz Merly, dio una hermosa interpretación, me encantó. Bueno es un concurso y esas cosas pasan”, fueron algunos de los comentarios que escribieron muchos usuarios en el Facebook del programa.

Usuarios critican resultado de la batalla entre Luz Merly y Carmen Marina. Foto: Facebook

Asimismo, también dejaron entre ver que existiría cierto favoritismo hacia algunos participantes, ya que en otras batallas habría ocurrido lo mismo. Según los usuarios, hay participantes que no merecían quedar fuera de la competencia.

“Mucho favoritismo, quita la emoción”, “Es difícil ver la batalla cuando ya sabemos lo que va a pasar”, escribieron.

