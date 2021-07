Edward Venero: Ya no solo somos el rojo y blanco, tenemos otras expresiones visuales

Edward Venero, cusqueño de nacimiento, ha sabido enfrentar la pandemia y no dejar de trabajar pese a la crisis. El diseñador peruano recibió la propuesta de MTV para el proyecto que ve la luz en este mes del bicentenario.

Docente e investigador de esta expresión artística, el joven de 34 años nos habló sobre el impacto cultural que pretende alcanzar con esta colección de moda sin género.

Diseñador peruano trabajó con MTV para nueva colección. Foto: difusión

En esta oportunidad realizaste una colección donde enfatizas la inclusión. Cuéntanos más acerca de este trabajo.

Desde sus inicios, VNRO ha buscado rescatar la identidad peruana en todos sus niveles. En esta campaña con el retail (Falabella) hemos logrado un nivel muy grande. Estamos en ocho tiendas, a diferencia de las anteriores, que solo logramos una. Pasamos de producir 200 unidades a unas 5.000 y es un gran avance. Eso implicó una estrategia de comunicación fuerte. Por ello, aplicamos una campaña donde no solo se muestran los elementos de las prendas, también ves un lenguaje inclusivo en los textos, imágenes y colores. No tenemos prendas para hombre y mujer. Son unisex. Incluso en la web del retail vemos a jóvenes de distinto sexo vestidos con la misma ropa. El casting de los modelos también fue inclusivo. Más allá de ir en detalle de lo que somos, es mostrar el universo que nos representa como país. No solo en los colores, el mensaje, sino también que esté reflejado en la campaña.

Acompañas tus colecciones con elementos propios del país. ¿Qué características distinguen a nuestra cultura peruana en comparación con otras?

Somos un país diverso y no solo por nuestra geografía. Tenemos diferentes regiones que han hecho que nuestra tipología de uso de prendas sea variada. En la costa manejan el algodón en sus prendas y en los andes las piezas son abrigadoras. En la selva se utilizan diferentes túnicas. VNRO vincula estos materiales en una propuesta donde una pueda identificarla como peruana. Trabajamos mucho con algodón y mezclas de alpaca con acrílico. La lana de alpaca es cara para un consumo local, pero al mezclarla con acrílico la hace accesible y práctica. Pica menos y es flexible. También tenemos diferentes universos culturales.

¿Qué colores nos representan ante tanta diversidad?

Más allá de pensar que Lima es gris, en este espacio conviven muchos universos. Por ejemplo, cuando sales a la calle notas que el transporte público está cargado de muchos colores. La franja de los buses es identificatoria y nos ayudan a escoger a qué vehículo subir. El color es parte de la construcción de universos, espacios y signos. Y cuando te acercas a las regiones las notas más. Para esta colaboración con MTV usamos el ejemplo del transporte público como punto de partida , porque tiene una rica composición de color, textos y mensaje.

¿Cuál crees que sería la tendencia luego del bicentenario?

La tendencia ahora está mucho en tratar de definirnos propiamente, de reconocer quiénes somos, qué somos. Ya no solo somos el rojo y blanco en el escudo nacional. Estamos entendiendo que hay otro tipo de expresiones importantes que nos pueden ayudar a construir nuestra visualidad imaginaria . No solo hay que entender que la moda peruana debe construirse en un elemento gráfico o representación clásica. No es moda peruana el que tengas solo un escudo en el polo, sino que realmente hagas que el producto que usas responda a diferentes fenómenos culturales que tenemos.

¿Crees que en Perú se valoriza a la moda?

Le estamos dando algún tipo de valor. La pandemia nos obligó a darle atención al Perú y consumir algo peruano.

¿Qué errores comete el peruano al vestirse?

Soy el menos crítico para eso porque siempre están los que dicen que los peruanos visten ropa oscura. Yo opino todo lo contrario. Creo que estamos comenzando a experimentar. Por mucho tiempo no hemos tenido el crecimiento económico como el de los últimos 10 años. Esto nos ha permitido consumir más cosas y tener mejores recursos. Con relación al vestirse, el error de siempre es pensar que te van a juzgar por lo que usas, pero creo que ahora eso está cambiando.

Cuando llegó la pandemia, muchos optamos por quedarnos en casa, trabajar allí, evitar salir... En ese sentido, ¿cuánto ha impactado este acontecimiento en el mundo de la moda?

La industria textil ha sido una de las más golpeadas porque estamos sostenidos en la exportación. Las grandes empresas se han visto golpeadas cancelando pedidos, diciendo: “Qué hago, yo no vendo en Perú”. (...) En esta reapertura debemos enfocarnos en no solo pensar que los compradores solo sean turistas, sino apuntar a lo local.

¿Qué debe hacer este Gobierno para erradicar la discriminación, el racismo, el machismo, rechazo a las personas LGTBI?

No puedo hablar desde ese punto, pero sí desde mi rol como parte de una sociedad. Depende de cada uno ser respetuoso. El primer paso no es solo exigirle al Gobierno, sino demostrarlo en nuestras pequeñas acciones. (...) Siempre les digo a mis colegas que hablemos de la inclusión a la comunidad LGTBI, que no solo se recuerde en junio, que tampoco es una polera con un arcoíris. ¿Cuántas personas LGTBI tienes en tu equipo de trabajo?

Diseñador peruano trabajó con MTV para nueva colección. Foto: difusión

¿Qué crees que es lo que te diferencia de otros diseñadores?

Probablemente, este componente académico. La investigación es un elemento importante en el desarrollo en mi carrera personal. Siempre me digo: “La inspiración es un 1% y el resto es investigación”.

¿Qué consejos le darías a los jóvenes peruanos que sueñan seguir por el camino de este arte?

Mi mejor consejo para los jóvenes es que no se desanimen y no piensen que, porque no diseñan, no serán parte del mundo de la moda.

Hace unas semanas llegó a Perú la primera tienda oficial de Louis Vuitton. ¿Tienes pensado abrir tiendas en el extranjero?

Como estrategia de marca tengo previsto seguir apostando y expandiéndome en el mercado local. Si mi principal valor de marca es la identidad peruana, esto tiene que desarrollarse primero aquí. En un sentido práctico, cuando alguien en otra ciudad vea una boutique de VNRO debe ver que es una marca consolidada que tiene un respaldo y sentido de vender peruanidad. Si no logro eso, creo que sería irresponsable y poco coherente salir a vender sin mostrar esa identidad.

Diseñador peruano trabajó con MTV para nueva colección. Foto: difusión

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.