Dolly Parton, de 75 años, recrea su icónica portada en la revista Playboy

La cantante de country, Dolly Parton, de 75 años, se convirtió en tendencia luego de compartir en Twitter e Instagram, el martes 20 de julio, un video con la vestimenta que utilizó para la portada de la revista Playboy en 1978.

Según explicó la artista, se vistió con el traje de conejita como un regalo por el cumpleaños 79 de su esposo Carl Dean, quien rara vez se deja fotografiar, y que en esta ocasión aparece de espaldas.

“Hola, hoy es julio 19 y es el cumpleaños de mi esposo Carl. Probablemente, se estarán preguntando por qué estoy vestida así, pues es por el cumpleaños de mi esposo”, expresa la cantante en el video.

“¿Recuerdan que una vez dije que iba a posar para la revista Playboy cuando tuviera 75? Bueno, ya tengo 75 y ya la revista no existe. Mi esposo siempre ha amado la portada original de Playboy y yo estaba tratando de hacer algo que lo hiciera feliz. Él todavía piensa que soy sexy después de 56 años (de casados) y yo no lo voy a convencer de lo contrario”, expresó en su publicación junto a la etiqueta #HotGirlSummer.

Las palabras de Dolly Parton hacen referencia a lo dicho en una entrevista anterior, realizada en marzo de 2020, cuando la intérprete de “Jolene” y “Here you come again” le dijo a 60 minutes Australia, que ella había hecho historia con la portada de Playboy a los 32 años, al ser fotografiada por Harry Langdon para un extenso artículo de 17 páginas, y que volvería a hacerlo a los 75.

