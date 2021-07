Britney Spears comparte reflexión en medio de su lucha por librarse de la tutela de su padre

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Baby one more time” compartió una imagen con la siguiente frase: “One day at the time”. Foto: difusión

La cantante quiere hacerse responsable de su vida luego de estar bajo el control de su progenitor durante 13 años.