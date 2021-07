Ana María Polo preocupada por protestas en Cuba: “La situación es insostenible”

El miércoles 21 de julio, la abogada Ana María Polo, de Caso Cerrado, se pronunció en su cuenta de Facebook por las protestas en Cuba, ante la crisis económica que atraviesa con escasez de alimentos, medicinas y electricidad.

“La situación de mi país natal, Cuba, es extrema y devastadora. Si bien la gente en la isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria”, expresó.

“Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece”, manifestó.

Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento para aquellos que se han pronunciado por las protestas en Cuba, como Ricky Martin, Rosalía, Daddy Yankee y Karol G.

“Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc., que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días. Gente común que comparte en sus redes sociales fotos y videos de la brutalidad que se vive allá”, manifestó.

De igual forma, Ana María Polo resaltó el impacto global e histórico de las manifestaciones en La Habana, San Antonio y otras ciudades de Cuba.

“Esto es un asunto global. ¡Lo que pasa a 90 millas de Miami nos afecta a todos! Es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata”, sostuvo.

Luego hizo el siguiente llamado: “Es importante que todos, cubanos o no, estemos informados de lo que está pasando en Cuba y hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible”.

21.7.2021 | Post de Ana María Polo sobre protestas en Cuba. Foto: captura Ana María Polo / Facebook

