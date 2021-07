Aída Martínez pide a usuarios que no cuestionen su maternidad

Aída Martínez envió un fuerte mensaje a aquellos usuarios que critican su forma de criar a su bebé de 4 meses. Según indicó la modelo en redes sociales, recibe muchos comentarios negativos y ataques por su manera de llevar la maternidad.

La arequipeña no dudó en expresar su molestia e incomodidad ante el gran número de mensajes privados que le llegan para preguntarle sobre el bienestar de la pequeña cada vez que sube contenido a su cuenta oficial de Instagram.

Del mismo modo, se refirió al interés de sus seguidores por saber detalles de su hija, como fotografías y videos.

“Cada vez que me grabo sola, me preguntan dónde está Arielita. Ella está conmigo todo el tiempo, no entiendo por qué siempre me preguntan eso. Este es el Instagram de Aída Martínez, no de Ariela. Ya cuando sea grande, ella decidirá si quiere abrir su cuenta. No le veo la necesidad de crearle”, dijo.

Magaly Medina fue una de las personas que atacó a Aída Martínez por haber llevado a su menor hija a una reunión social. La conductora se mostró fastidiada al presentar imágenes del evento en su programa y criticó el hecho.

“No vas con tu bebé en brazos a un lugar donde gente adulta está tomando, donde están con los cigarrillos electrónicos. Es un ambiente nocivo para una criatura”, expresó la figura de ATV.

Aída Martínez y su esposo Adolfo Carrasco se convirtieron en padres primerizos el 15 de marzo y lo anunciaron en Instagram con un sentido mensaje.

“La felicidad que sentimos en este momento es indescriptible, solo queda dar gracias a Dios por traer a nuestra Arielita sana al mundo y gracias a todos los amigos por sus mensajes y buenas vibras”, escribió el motociclista en la plataforma.

