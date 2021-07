Manuela Camacho anunció que se compromete con su novio: “Claro que quiero ser tu esposa”

Manuela Camacho, exconductora del programa La banda del Chino, le contó a sus miles de seguidores que le dio el sí a su novio Roberto Britto. La periodista compartió diversas fotografías de ese importante momento junto a sus familiares y amigos.

A través de su cuenta de Instagram, la joven manifestó su alegría y contó que conoce a su pareja hace siete años.

Al inicio de su extenso mensaje expresó: “Hace siete años, cuando Dios te puso en mi camino por primera vez, no nos podríamos haber imaginado todo lo que cada uno iba a tener que remar por su lado para poder llegar a este momento. La primera vez que te vi, fui yo la que te invito a salir porque dije: ‘Este churro me lo pido para mí'. Pero no nos tocaba aún, teníamos que crecer, que equivocarnos, que conocernos y volver a encontrarnos. Y ese reencuentro fue definitivo, desde ese día no me has soltado la mano. En momentos buenos, en momentos duros, cuando hemos estado arriba y cuando más abajo me he sentido”.

La ex conductora de la Banda del chino anuncia su compromiso. Foto: Instagram / Manuela Camacho

Asimismo, la joven agradeció la compañía de su familia en esa etapa de su vida y se mostró muy feliz con la decisión que ha tomado.

“Hoy, de la manera más especial del mundo y frente a las personas que más nos aman y amamos, sintiendo a mi mamá cerquita compartiendo nuestra felicidad, reafirmamos el compromiso que nos hacemos todos los días al despertar: hacernos la vida más bonita. Claro que quiero ser tu esposa y quererte cada día de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón, mi amor bonito”, añadió.

Finalmente, sus fieles de seguidores no dudaron en felicitarla. “¡Me estoy muriendo! Qué hermoso, hermana de mi corazón. Felicidades, los amo”, “Que hermoso. Todas las felicidades Manu, un fuerte abrazo”, “¡Qué felicidad! Las mejores bendiciones para ustedes”, fueron alguno de los comentarios.

