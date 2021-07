Luciana Fuster pasa tremendo susto al pensar que padecía COVID-19

Luciana Fuster pasó momentos de mucha preocupación al sospechar que los síntomas que su cuerpo estaba presentando durante el último fin de semana eran producto de la COVID-19. La modelo compartió con sus seguidores el susto que se llevó.

“Hoy temprano me sentía muy mal, en la madrugada me levanté como tres veces con dolor de estómago, pero horrible, en la mañana tenía calentura, estaba con escalofríos, súper mal”, relató la participante de Esto es guerra en su cuenta de Instagram.

Debido a los síntomas, la chica reality contó que se realizó la respectiva prueba para descartar un posible contagio de coronavirus.

“Se me pasaron (los síntomas) y ahorita vinieron a hacerme la prueba y (salió) negativo, así que no sé qué fue”, expresó la modelo.

Sin embargo, minutos después llegó a la conclusión de que sus hábitos alimenticios podrían ser los causantes de sus molestias físicas.

“Están en lo cierto todos los que me dicen que me está pasando factura comer tan mal”, aseguró Fuster. “Ayer comí salchicha huachana, me comí un choripán, una caja de Besos de mosa yo sola, una chocoteja, gomitas de gusanitos y dos chocolates diferentes”, enlistó la modelo.

Asimismo, acompañó sus declaraciones con un par de mensajes donde aseguró que hará lo posible por cambiar esas malas prácticas.

“No me siento orgullosa, y encima culpé a la COVID. Les prometo (creo) que voy a cambiar”, se leía en los estados de la modelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.