Dalia Durán tras denunciar a John Kelvin: “Va a servir para que muchas mujeres alcen su voz”

Dalia Durán se mostró agradecida por todo el apoyo que ha estado recibiendo tras hacer pública su denuncia por violencia de género contra John Kelvin, y espera su caso sirva de ejemplo para que otras mujeres se animen a alzar su voz.

En entrevista con Magaly Medina, Durán contó que se sintió gratamente sorprendida por haber sido elegida como conductora de Porque hoy es sábado con Andrés. Además, aprovechó para agradecer a la presentadora de ATV por haber sido la primera en tomar su caso y pedir apoyo.

“No me esperaba absolutamente nada de lo que sucedió ese día (en el programa de Andrés Hurtado). Aprovecho que estoy acá para decirte mirándote a los ojos que estoy inmensamente agradecida contigo (a Magaly Medina), dijo Dalia Durán.

“El mejor agradecimiento va a ser verte brillar, empoderarte, nunca dejar que nadie te humille, ver la grandiosa mamá que eres, que nadie pueda darte menos de lo que eres, ese día será el perfecto agradecimiento para mí “, respondió la conductora de Magaly Tv, la firme.

Asimismo, Dalia Durán aseguró que, gracias al apoyo, ella saldrá adelante y superará ese mal momento que vivió.

“Todo sucede por algo, Dios sabe por qué suceden las cosas. En este lapso he conocido a personas maravillosas. Yo soy una mujer que puede mucho, sé que me voy a levantar y ahora con mayor razón, que se me están abriendo las puertas , y eso es de alguien bendecido. Yo me siento una mujer bendecida”, indicó.

Sobre John Kelvin, quien se encuentra en el penal de Lurigancho cumpliendo una condena de siete meses de prisión preventiva por los delitos de violación sexual, agresión física y psicológica, señaló:

“Yo me imagino que una situación en la que está él no es nada bonito. Me imagino que es la primera vez que pasa por esto. Como dije, y o no soy la culpable de que él esté en esa situación, lo único que hice fue alzar mi voz , defenderme, decir mi verdad, y la justicia se encargó”, explicó.

Por otro lado, Dalia Durán señaló que viene recibiendo muchos mensajes de mujeres que están atravesando violencia de género. Ella espera que su caso anime a todas las víctimas o sobrevivientes de abusos a denunciar y no quedarse calladas.

“ Esto va a servir para que muchas mujeres que me han escrito alcen su voz, así como yo tuve el valor de hablar después de muchos años . Yo sé que esto va a servir de ejemplo para muchas mujeres. Y aquí estoy como les dije, estoy para escucharlas y apoyarlas en lo que pueda, así como a mí me dieron una manito”, expresó.

Canales de ayuda

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

