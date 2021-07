Dalia Durán revela que recibe llamadas de diferentes penales: “No sé con qué fin”

Dalia Durán se encuentra más tranquila desde que su esposo, el cantante John Kelvin, se encuentra cumpliendo una condena de 7 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho tras haber abusado sexualmente y agredido físicamente a la bailarina.

La nueva conductora de Porque hoy es sábado con Andrés se presentó en Magaly Tv, la firme para contar cómo se siente actualmente con el apoyo que viene recibiendo tras denunciar al padre de sus hijos.

En medio de la entrevista, Magaly Medina le preguntó a Dalia Durán si recibe llamadas desde algún penal. A lo que la cubana señaló que sí, pero no entiende por qué lo hacen.

“¿Tú has recibido alguna llamada del penal?, ¿has sabido algo de John Kelvin?, ¿te ha llamado?”, consultó la conductora.

“No, no sé nada de él porque mi abogado es lo que ve todo el tema legal. Sí he recibido llamadas desde el penal hasta el día de hoy. Me han llamado de diferentes penales, no sé por qué ”, respondió Dalia Durán.

Magaly Medina le preguntó cómo sabe que es una llamada de esos lugares. Dalia explicó que cuando recibe la llamada, la operadora le avisa que es desde un penal, pero que no contesta porque no quiere tomar importancia a ese tipo de cosas.

“Obviamente no acepto nada, yo cuelgo nada más. Yo creo que lo hacen por bromear. ¿Cómo tienen mi número?, Tampoco entiendo. No entiendo con qué fin (me llaman) . Tampoco estoy para perder el tiempo en cosas como esas”, señaló.

