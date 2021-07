Allison Pastor revela malos tratos en Reinas del show: “No voy a permitir que me humillen”

Luego de que Erick Elera lanzara una fuerte crítica contra la producción de Reinas del Show por no apoyar a Allison Pastor, la bailarina se pronunció sobre la polémica en una entrevista.

Reveló que durante su participación ha recibido malos tratos por parte de la producción de Reinas del show. Se mostró indignada al contar que le prohibieron usar vestuario y peinado porque “no es una chica conocida” como las demás participantes.

“Cada chica tiene sus armas para salir a la pista y me prohibieron hacerme cualquier tipo de peinado... Yo super contenta de estar en Reinas del Show, es un honor, pero me acerqué a vestuario y Mariotti ( jefa de vestuario) me dice: ‘Allison, no puedes hacerte ningún peinado porque no eres conocida y a la gente no le va a gustar’ ”, expresó Allison Pastor para el programa América hoy.

Aseguró que se sintió menospreciada por la producción del concurso de Gisela Valcárcel pese a que ella está dando su mayor esfuerzo en la pista de baile.

“Una cosa es que me digan un consejo, pero no que me digan que no soy conocida y que está prohibido por el productor. Incluso fue a mi camerino a decirme: ‘Ay, ahora se está haciendo moños’, y se fue. Yo sé que no soy conocida, pero ¿quién empezó siendo conocido? Todos merecemos respeto ”, agregó.

Se quebró al mencionar que no va a permitir que la traten mal en Reinas del show. “Solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal ”, señaló Allison Pastor entre lágrimas.

Además, aclaró que no mantiene una rivalidad con Korina Rivadeneira y Leslie Moscoso, por lo que pidió que no la vinculen con ellas.

¿Qué dijo Erick Elera sobre Reinas del show?

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un bastón y la sigues rompiendo con un buen bailarín”, fue la acusación que hizo Erick Elera contra Reinas del show en su cuenta oficial de Instagram.

El actor se mostró molesto con la producción de Reinas del show, tras la reciente publicación que hizo. Foto: Instagram / Erick Elera

