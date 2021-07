Alejandro Fernández habló de su feliz etapa como abuelo: “La mujer de mi vida”

El famoso cantante Alejandro Fernández se convirtió en abuelo el último 14 de marzo y desde ese momento confesó que está en una etapa de felicidad.

El interprete de “Si tu supieras” ha dejado ver lo enamorado que está de su nieta Cayetana en sus redes sociales, ya que ha subido diversas fotos junto a ella en su perfil de Instagram

En una de sus fotografías recientes, se ve al cantante cargando en brazos a la pequeña, quien luce un vestido de fiesta. En la descripción, el artista detalló: “Puro amor #Cayetana Una imagen habla más que mil palabras”.

El interprete de "Si tu supieras" reveló que es el abuelo más feliz. Foto: Instagram / Alejandro Fernandez

“ Está hermosa, se parece muchísimo a Camila, y bueno, Camila es muy parecida a mí. ¡Increíble!, ¡Está maravillosa!, me tiene extasiado… La mujer de mi vida ”, confesó en el programa Venga la alegría.

También, a su paso por el programa habló sobre el matrimonio de uno de sus hijos y mencionó que ellos toman sus propias decisiones. “Bueno, a los dos (Alex y Camila) siempre les doy mi consejo, les doy mi punto de vista, pero si ellos ya lo tienen decidido, nunca he sido un papá que se imponga, en algunas cosas sí, pero sus decisiones personales pues ya son de ellos”.

Finalmente, el hijo de Vicente Fernández sostuvo que actualmente se encuentra soltero; sin embargo, no ocultó su deseo de tener una relación sentimental estable.

“Obviamente, quiero tener una compañera, una persona que me ayude en la vida, que siempre me apoye y que me ayude a crecer también tanto en lo profesional como en lo espiritual”, sentenció.

