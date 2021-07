Yahaira Plasencia sobre su relación con los medios: “Ahora me muestro tal como soy”

Durante su visita al programa Mujeres al mando, Yahaira Plasencia reveló que actualmente se siente mucho más cómoda al dar declaraciones o entrevistas a los medios de comunicación, a diferencia de los inicios de su carrera.

La cantante de salsa jugaba una divertida secuencia, en la que debía opinar sobre el atractivo de algunos jugadores de la Blanquirroja, cuando la psicóloga invitada le hizo una observación por sus respuestas. “Sé que en tu vida personal, ahora sí siento que ya has superado esta historia del pasado con ‘J’ (Jefferson Farfán) y me parece super bueno, ahora sí te siento sincera, ahora sí”, comentó la profesional.

“Eso es cierto, antes me sentía un poco limitada porque todo era super mediático, trataba de no hablar mucho o a veces me limitaba un poco, pero ahora ya puedo hablar lo que yo quiera, así que sí”, respondió la artista muy segura.

“En otras entrevistas que has echo en otros canales también se te ve así”, intervino la conductora Giovanna Valcárcel. “Sí, es que es mejor, también he aprendido mucho de Sergio (George), él siempre me dice ‘Yahaira tienen que entender que eres artista, pero también eres un ser humano, los seres humanos se equivocan, lloran, viven y ya, ahora me muestro tal como soy. Ahorita me ven super divertida y todo es parte de un juego, me siento super bien de verdad. Así me siento mucho mejor, mostrándome tal y como soy”, contestó la intérprete de “Dime”.

