Yahaira Plasencia revela lo que le gusta de Gianluca Lapadula: “Se vio tan lindo”

Como parte de la promoción de su nuevo tema “Dime”, Yahaira Plasencia se presentó en el set de Mujeres al mando, donde participó en una divertida secuencia sobre los futbolistas peruanos.

La dinámica consistía en que la cantante de salsa tenía que decir si le gusta o no el futbolista que las conductoras le presentaban en la pantalla. Uno de ellos fue uno de los deportistas más aclamados de la selección peruana, Gianluca Lapadula.

Yahaira Plasencia reveló un hecho que llamó su atención y que le hizo sentir admiración por el ‘Bambino’. Se refirió a la romántica actitud que tuvo Gianluca Lapadula con su esposa durante la semifinal de la Copa América.

“¿Saben lo que más me gusta de este chico? Es que el día que pasaron a la semifinal, llamó a su esposa; eso se vio tan lindo. Entonces, me gusta porque hizo eso. Pero también es lindo, aclarando porque luego hay malos entendidos. Díganme que eso no se vio bonito en un hombre...”, expresó la intérprete de “Ulalá”.

Luego, fue sorprendida con una pregunta de la conductora Giovanna Valcárcel. “¿A ti te llamaban?”, expresó la actriz. En seguida, la cantante de salsa respondió: “Mejor no digo...”. Todo ello desató las risas de la propia Yahaira Plasencia y de las presentadoras.

Además de hablar sobre Gianluca Lapadula, Yahaira Plasencia aseguró que le cae bien Christian Cueva y mencionó que le gusta el estilo del look que luce su expareja, Jefferson Farfán.

