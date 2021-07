Yahaira Plasencia responde por qué no la invitan a América TV: “No me quieren”

Yahaira Plasencia se encuentra en una gira de medios para promocionar su nuevo tema “Dime” y ya apareció en los sets de Amor y fuego, y Magaly TV, la firme.

Recientemente, la cantante de salsa también realizó una transmisión en vivo al lado de su productor musical Sergio George y los usuarios no tardaron en preguntarle por qué no aparece en ningún espacio de América TV.

La intérprete de 27 años no dudó en responder fiel a su sarcástico estilo. “La gente dice ‘¿por qué no vas a América TV?’, no me quieren ahorita”, comentó la salsera entre risas.

Por su lado, el productor discográfico también contestó la interrogante y aseguró que “eso habría que preguntarle a América TV”.

Yahaira Plasencia había formado parte del reality de concursos Esto es guerra y tras ser hallada en la maletera de un auto durante un operativo policial, fue separada del espacio hasta la actualidad.

En entrevista con el programa Amor y fuego, la cantante fue consultada por el mismo tema y respondió de manera escueta si estaría vetada del canal 4.

“Estoy bien con los de Esto Es Guerra. Pro TV se portó bien conmigo, pero yo volví a cometer un error y así del programa (...) ¿Me ves en el canal 4?”, dijo Yahaira Plasencia. “Yo no podría hablar mal, estoy agradecida. Yo no sé (si estoy vetada). Eso lo sabe mi jefa de prensa”, añadió.

