Quique Neira lanza el tema “Hasta que me olvides” en versión reggae

El músico chileno Quique Neira vuelve a apostar por un segundo clásico de Luis Miguel y presenta “Hasta que me olvides”, un nuevo single para su disco Cover me again. Hace unos años, el artista estremeció las plataformas musicales con “Culpable o no”, la cual se convirtió en todo un hit.

“Después de versionarlo por primera vez, comencé a admirar a Luis Miguel. Antes no lo escuchaba con atención, pero luego de “Culpable o no” observé de manera distinta su música y su carrera. Soy un admirador de su talento y de la entereza que necesitó para llegar a ser quien es en la música hispanoamericana ”, mencionó el artista.

“Hasta que me olvides” es obra de Juan Luis Guerra y logró gran éxito al ser interpretada por el ‘Sol de México’. Alcanzó el número 1 en la lista del Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos y ha sido considerado como uno de los himnos románticos más trascendentes de la historia de la música latina.

Por ello, Quique Neira, con esta versión, afirmó que quiere hacerle un homenaje al cantante.

“Esta canción ‘Hasta que me olvides’ la hice por mero gusto y también es un homenaje al maestro Juan Luis Guerra, compositor de tan bella pieza”, dijo.

En este álbum están incluidos otros “Perdóname” de Camilo Sesto, “Seguir viviendo sin tu amor” de Spinetta, “Junto a ti” de Ben E. King y “Angel del pasado” de Natalio.

