Luisito Caycho se convirtió en padre: “Voy a estar contigo en las buenas y en las malas”

Luisito Caycho está atravesando uno de los mejores momentos tras convertirse en padre. El cantante se mostró muy emocionado por la llegada de su hijo, fruto de su amor con su pareja Gabriela, con quien está formando una linda familia en Barcelona, España.

La noticia se informó por el portal de espectáculos Instarándula, donde se compartió una serie de videos previos al nacimiento del pequeño.

“Aquí estamos... ¿Cómo te sientes?”, le consultó Luisito Caycho a su novia, en el clip. “Estoy con un poco de contracciones, las puedo soportar, pero igual duele... Horas para poder conocerte”, respondió Gabriela.

Asimismo, la expareja de Lucía de la Cruz le dedicó un tierno mensaje de bienvenida a su hijo, Luis Gerad, donde le promete que estará a su lado en todo momento y en cualquier circunstancia.

“Te has hecho esperar. Yo he venido de gira de Madrid, le hablé y me esperó... Esperando a mi retoño, al ‘chamaquito’. Quiero decirte que te amo con toda mi alma, Luis Gerad, que siempre a pesar de todo voy a estar contigo, apoyándote en las buenas y en las malas . Estamos esperando que llegues ya”, expresó el cantante, quien fue apodado en el ambiente farandulero como el ‘Chamaco’.

Luego de unas horas, el cantante peruano no pudo ocultar su emoción al anunciar la llegada de su hijo Luis Gerad, quien nació en perfecto estado de salud, según mencionó.

