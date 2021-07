Juliana Oxenford a usuario que le pide vacunarse con Sinopharm: “Me vacunaré con la que me corresponda”

Juliana Oxenford no duda en responder algunos de los mensajes que suele recibir en las redes sociales. Esta vez, la conocida periodista fue etiquetada por un usuario de Twitter que le pidió que se vacune con las dosis del laboratorio chino Sinopharm.

Ante el tuit, la conductora de ATV noticias al estilo Juliana no tardó en contestar fiel a su estilo. “Da el ejemplo y vacúnate con la Sinopharm”, le escribió un cibernauta.

“Todavía no me toca, aún falta y me vacunaré con la dosis que me corresponda”, replicó la comunicadora.

Juliana Oxenford responde a usuario en Twitter. Foto: Juliana Oxenford / Twitter

Juliana Oxenford rechaza agresión a reportera

Juliana Oxenford usó las redes sociales y su programa en vivo para pronunciarse acerca de la agresión que sufrió su colega Angela Torres. La joven periodista estuvo cubriendo una manifestación cerca del Palacio de Gobierno, hasta donde llegaron simpatizantes del partido Fuerza Popular.

“Creo que cualquier persona que proclame democracia entiende que hay gente que puede protestar… En una democracia todo esto es permitido, siempre y cuando no se violente los derechos de terceras personas”, comentó.

“No vamos a permitir que esta gente violentista agreda a periodistas que están haciendo su trabajo. Angela Torres es una periodista de este programa que fue al lugar de los hechos para enviarnos las imágenes de lo que estaba sucediendo”, añadió al inicio de su programa.

