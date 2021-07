Belén Estévez a Erick Elera tras criticar a Reinas del show: “Es un doble cara”

No se queda callada. Belén Estévez se pronunció luego de las críticas que hizo Erick Elera hacia la producción de Reinas del show, tras la presentación de su esposa Allison Pastor en la última edición del programa.

“La producción me puede facilitar un tenedor, un cuchillo y un plato porque me quiero comer un panqueque relleno de doble cara y lo quiero saborear bien”, empezó declarando la argentina en América hoy.

Asimismo, la integrante del jurado del espacio de Gisela Valcárcel tildó de ‘doble cara’ al actor, debido a que semanas atrás estuvo en el programa junto a su hijo, apoyando a su esposa.

“ A mí me parece que Erick Elera ha sido un panqueque y doble cara porque hace dos sábados estuvo con Gisela Valcárcel y en su cara le dijo que estaba muy feliz y agradecido con la oportunidad que se le daba a su esposa, y que esa pista era maravillosa y bla, bla, bla”, sostuvo Belén Estévez.

¿Qué dijo Erick Elera sobre la producción de Reinas del show?

A través de sus redes sociales, Erick Elera publicó un mensaje donde dejó entrever que la producción del programa Reinas del show no le daba las facilidades para que su esposa Allison Pastor pueda hacer una buena presentación en el escenario.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un bastón y la sigues rompiendo con un novel, bueno y empeñoso bailarín”, sostuvo en sus historias de Instagram.

