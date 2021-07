Andrés Hurtado sobre vínculo de Magaly Medina con sus hijas: “La ven como una madre”

Pese a las diferencias entre ambos, el conductor Andrés Hurtado reveló que Magaly Medina mantiene una buena relación con sus hijas Josetty y Génesis Hurtado.

Durante su programa Porque hoy es sábado con Andrés, el presentador contó que cuando contrajo el coronavirus y tuvo que ser hospitalizado, la conductora de Magaly TV, la firme le brindó su apoyo a las jóvenes influencers de belleza que ahora radican en Estados Unidos.

“No llevo una relación amical, no me ata nada a Magaly, pero al tocar un tema tan delicado como el tuyo ya no se convierte en un programa de espectáculos, sino se convierte ella en una madre. Magaly Medina se convirtió en una madre protectora tuya”, expresó Andrés Hurtado.

“No se lo quise decir en su programa, porque no venía al caso, pero Dios es testigo, que aunque no lo creas, mis hijas también la ven como una madre protectora... Yo estaba mal de los pulmones y ella sacó un reportaje dándome fuerzas”, agregó.

Además, elogió el trabajo del programa de Magaly Medina para exponer casos de violencia hacia la mujer. Esas declaraciones se dieron en medio de una entrevista que hizo a la empresaria Dalia Durán, quien denunció hace unos días por agresión física y violencia sexual al cantante de cumbia John Kelvin.

