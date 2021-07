Shirley Arica revela que le robaron mercadería en el edificio donde vive

El sábado 17 de julio, horas antes a su presentación en Reinas del Show al lado de Jossmery Toledo, la modelo e influencer Shirley Arica informó, a través de sus historias en Instagram, que le habían robado.

“Lamentablemente fui víctima de un robo”, indicó. “Gracias a Dios mi edificio tiene el video de la persona que se llevó mi mercadería”, agregó.

Shirley Arica, al igual que otros famosos, utiliza sus redes sociales para vender diversos productos que trae del extranjero. Por ello, aseguró a los clientes que ya habían abonado por la mercadería que repondría lo invertido.

“Les pido mil disculpas a las personas que están a la espera. Me estaré comunicando el día de mañana para poder hacerles la devolución de su dinero, gracias y espero su comprensión”, indicó.

17.7.2021 | Historia de Shirley Arica comunicando que le robaron. Foto: captura Shirley Arica / Instagram

Este sería un nuevo revés económico para la modelo, quien en mayo denunció que el padre de su hija, Rodney Pio Dean, era ludópata y además de no pagar la pensión también le había robado por un valor de 5.000 soles.

“No le gusta trabajar, le gustan todas las cosas fáciles. A mí me ha robado la tarjeta, me ha vaciado la tarjeta, me ha clonado la placa de mi carro”, aseguró al programa Amor y Fuego.

