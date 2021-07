Sebastián Salazar sobre su ingreso a Cuarto Poder: “Era una oportunidad que no se iba a repetir”

Sebastián Salazar, hijo del periodista Federico Salazar, asumió desde hace dos semanas la conducción del dominical periodístico Cuarto Poder, en medio de una crisis de credibilidad acrecentada por la repentina salida de la conductora Mávila Huertas.

A pesar de lo turbio del panorama, Sebastián Salazar no dudó en aceptar la propuesta, según contó en una entrevista a Ojo, publicada el domingo 18 de julio de 2021.

“De hecho, no lo veía venir y, para empezar, me gustan los desafíos y esta era una oportunidad que no se iba a repetir en mi vida”, afirmó.

“A veces, no hay que pensarlo mucho, hay que arriesgarse y tomar el reto que llegó a mí por algo. La verdad creo que es una oportunidad que no se me va a volver a presentar; ante eso, toca decir que sí”, reiteró.

En cuanto a las críticas por ser hijo de Federico Salazar, imagen desde hace décadas del noticiero matutino Primera Edición, dijo: “Siento que hay cierta responsabilidad y se siente, no creo que sea algo tan fácil”.

“Pero si se trata de que me critiquen solo por ser el hijo de... ¿O sea hasta no dejar de ser hijo de... no van a dejar de criticar? Es la oportunidad para salir de eso”, agregó.

De igual forma, mencionó sentirse a gusto con el interés que el público demostró por su ingreso al programa periodístico.

“Me gusta que la gente se preocupe tanto por el programa, porque finalmente el público y la gente que ve Cuarto Poder le interesa y cree que se puede hacer un espacio mucho mejor. Yo también creo que puedo ser mejor y que todos podemos serlo”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su ingreso a Cuarto Poder no hubiera sucedido “si las condiciones hubiesen sido distintas”.

“Para empezar, me coloca eso en una posición muy expectante. Creo que aun si eres hijo de..., ni eso alcanza para el nivel de suerte que he tenido . Pero con los años te das cuenta de que si eso te puede dar la posibilidad de algún tipo de consideración especial, si no lo demuestras, eso también se acaba rápido”, señaló.

