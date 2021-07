Shirley Arica llegó a la pista de baile de Reinas del show para reforzar a Jossmery Toledo, quien se encontraba sentenciada y corría el peligro de eliminación. El ingreso de ambas modelos al set de televisión causó polémica debido a que protagonizaron riñas en el pasado.

La ‘Chica Realidad’ y la exsuboficial de la PNP se mostraron como compañeras de trabajo y dejaron claro que supuraron su rivalidad. Jossmery Toledo sorprendió al asegurar que le gustaría formar una amistad con Shirley Arica y le agradeció por “haberle quitado un peso de encima”, en referencia a su pasada relación con Jean Deza.

“Mejores amigas tengo pocas. Podríamos ser más amigas, ahorita somos compañeras de trabajo, amigas y, probablemente, de a pocos... Si con el saliente de Fabio me involucraban y, por mí, normal con Paula... Es más, ¿por qué me tengo que pelear por un hombre? Es como si no lo hubiera superado, como si le tuviera rencor a una chica que le agradezco haberme quitado un peso de encima”, precisó la participante del reality antes de ingresar a la pista.

Las influencers impresionaron con sus pasos al ritmo de los temas urbanos “No me acuerdo” y “Rompe”. El jurado Carlos Cacho hizo algunas observaciones antes de calificar la actuación.

“Lo que no me gustó fue el cargamontón que te hicieron la semana pasada y ese ha sido el punto de empuje para que hoy día te amistes con Ítalo. Se note otra relación, tú estás distinta, él también está distinto y a veces hay que caerse para levantarse”, señaló.

“Dejaste de lado esa postura de ‘Yo voy por la vida de divina’, que eso también yo ya lo he hecho, vas flotando ‘Que yo soy la bonita’, ‘Yo soy la regia’. Lo eres y la que es es, no necesita resaltador”, añadió.

