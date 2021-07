Reinas del show: Jazmín Pinedo y ‘La Pánfila’ cayeron en sentencia tras sufrir lesiones

Jazmín Pinedo y ‘La Pánfila’ fueron enviadas a sentencia y están cerca de abandonar Reinas del show. Las participantes no convencieron a los jurados y recibieron los puntajes más bajos de la cuarta gala del programa.

Esta semana, María Victoria Santana fue reemplazada por La Uchulú luego de que sufriera una lesión que no le permitió participar de la competencia. Esaú Reátegui presentó “El baile del mono”, pero no pudo salvarse de la sentencia.

Jazmín Pinedo también tuvo un impasse durante sus ensayos. La exconductora de Esto es guerra se lesionó el hombro, pero aún así decidió bailar “La ventanita” en el escenario.

La figura de América Televisión aseguró que debió tomar pastillas y se quebró al hablar del fuerte dolor que sentía luego de su presentación en Reinas del show.

“Me duele mucho, siento una punzada cuando giro. Tengo que hacer mi mea culpa, siento que he podido hacer más horas de ensayo y ha sido bien difícil para mí”, expresó ante los jurados.

En la más reciente emisión de Reinas del show también se decidió a la primera eliminada del reality de baile. Janet Barboza no cumplió con las expectativas de los televidentes y debió despedirse del programa de Gisela Valcárcel.

La conductora de América hoy no dudó en resaltar el desempeño de sus contrincantes y, aunque afirmó que no esperaba dicho resultado, indicó que sus compañeras merecen permanecer en competencia.

“No hubiese aceptado el reto de estar en Reinas del show si no me viera en la final, no entraría con la mentalidad de perder. Hay competidoras duras”, expresó a la prensa.

