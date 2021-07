Jossmery Toledo se disculpa con su bailarín Ítalo Valcárcel: “Exploté con él, no debí”

Jossmery Toledo admitió que se equivocó al criticar a su bailarín Ítalo Valcárcel, luego de que ambos sufrieran una caída durante una de sus presentaciones en Reinas del show, situación que desencadenó su sentencia en la competencia de baile.

La ex sub oficial quedó bastante descontenta con el resultado y hasta aseguró que le gustaría cambiar a su pareja de baile por Oreykel Hidalgo, bailarín de la influencer Paula Manzanal. “Oreykel no me va a soltar”, comentó.

Además, la influencer se quejó de “los sudores” de Ítalo Valcárcel durante los ensayos de las coreografías. Yo lo hago cambiar de polo a cada rato”, dijo la modelo en el detrás de cámaras del reality.

Luego de dos semanas desde el incidente, Jossmery Toledo hizo un mea culpa y se disculpó con Ítalo Valcárcel por haberse desquitado con él.

“Ha sido una semana súper dura. Se me acumuló todo, sentencia, versus, Fabio que me molestaba, de ahí exploté con el pobre Ítalo y de verdad que le pido disculpas, ya hablé con él personalmente, no fue mi intención. Exploté con él, no debí. A veces, soy un poco directa o demasiado dura con decir las cosas y exploté con él”, aseguró.

Jossmery Toledo reveló que “ser directa” le ha ocasionado muchos problemas, sobre todo cuando formaba parte de la PNP. “No podía responder, si algo es blanco para un jefe, tiene que ser blanco y me tengo que quedar callada”, añadió.

