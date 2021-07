Jazmín Pinedo se quiebra tras obtener bajo puntaje por lesión: “Tengo que hacer mea culpa”

Jazmín Pinedo no tuvo una buena calificación en la cuarta gala de Reinas del show y admitió que su lesión en el brazo, además de sus exámenes finales de la universidad, no le permitieron dar lo mejor de sí en el reality de baile.

“Ha sido una semana bien difícil para mí. Estoy contenta de estar acá y de seguir aprendiendo. Estoy muy nerviosa porque siento que ha sido una semana donde no he tenido tanto tiempo como hubiera querido, esta semana ha sido de finales (en sus estudios)”, contó la popular ‘Chinita’.

“Por no haber dormido tanto, tuve un tirón muy fuerte en el hombro, ayer (viernes) si me dolió un montón. De hecho, me he metido una pastilla para poder bailar”, añadió antes de su show.

La expresentadora de Esto es guerra bailó al ritmo del merengue “La ventanita” y pese a que se esforzó para sorprender a los televidentes y al jurado, no pudo obtener un buen puntaje, por lo que al final del programa cayó en sentencia al lado de La Uchulú.

“Me duele mucho, siento una punzada cuando giro, mil disculpas Juan y Jerry porque sé que se esfuerzan un montón. Tengo que hacer mi mea culpa, siento que he podido hacer más horas de ensayo y ha sido bien difícil para mí. A partir de ahora me voy a dedicar 100% a esto, si tengo que ensayar 20 horas lo voy a hacer, perdón”, comentó tras su actuación.

